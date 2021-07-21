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Kurbanlık koyuna 3.5 saat bir adım bile attıramadılar

İstanbul Fatih'te arife günü alınan kurbanlık koyun, yaya olarak eve götürülürken bir anda yol ortasında durdu. Sahipleri ne yaptılarsa da koyun, üç buçuk saat boyunca hareket etmedi. Koyun, en sonunda bir kamyonetle eve götürüldü.

Kumkapı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Çakıcı, arife günü kurban pazarından koyun satın aldı. Pazardan aldığı koyunu eve götürmek için bir türlü kamyonet bulamayan Çakıcı, oğlu ile birlikte yaya olarak yola çıktı.

BABA VE OĞLU NE YAPTIYSA KOYUN BİR ADIM BİLE ATMADI

Oğlu ile koyunu bir süre yaya olarak götüren Çakıcı, Atatürk Bulvarı Caddesi'ne geldiği esnada koyun bir anda durdu. Baba ve oğlu ne yaptılarsa koyun bir türlü hareket etmedi. Çakıcı ve oğlunun bu halini görerek yardım etmek isteyen bir kişi de ağaçtan aldığı dal parçalarını uzatarak koyunu yürütmeye çalıştı. Ancak yaklaşık üç buçuk saat hareket etmeyen koyun yürümedi.

"BİR ADIM BİLE ATMIYOR"

Mehmet Ali Çakıcı, "Gitmiyor başımıza bela oldu. Aldığımıza pişman olduk, bir adım bile atmıyor. Böyle bir hayvan görmedim. Akşam 19.00'da aldık, üç buçuk saat geçti halen yürümedi" dedi. Yardım için duran Muhsin Ali isimli kişi de "Otlatarak götürmek istedik ama gitmedi. Burada kalacak hali yok. Arabayla gidecek gibi duruyor" dedi.

TAKSİLER ALMADI

Yoldan geçen taksileri durdurmak isteyen Çakıcı, taksilere de alınmadı. En sonunda yol kenarında bir kamyonet gören Çakıcı, araç sahibiyle konuşup anlaşarak bir türlü yürümeyen kurbanlık koyunu kamyonete bindirdi. Çakıcı, eve götürdüğü koyunu bahçesine koydu.

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Kurbanlık koyuna 3.5 saat bir adım bile attıramadılar
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