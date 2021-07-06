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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kurban pazarında ilginç anlar! Sosyal medyada yayıldı
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11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarında sıkı pazarlığı kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki Nehir Şazi'nin kurban pazarlığı izleyenleri gülümsetirken, o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Olay, geçen pazar günü, Sarnıç semtinde bulunan bir kurban pazarında meydana geldi. Babasıyla birlikte kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir tosunu beğendi. Fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül 17 bin lira isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı. 11 yaşındaki Nehir ile Dağgül arasında dakikalarca süren pazarlık sonucunda Şazi, kurbanlığı 15 bin 500 liraya almayı başardı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.

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11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarında sıkı pazarlığı kamerada
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