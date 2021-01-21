MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber > Kundakçı 45 güvenlik kamerası izlenerek bulundu!
Oynatma Listesi
HABER

Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada

Güngören’de husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şahsa polis ekipleri, 45 güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek ulaştı. Zanlının aracı yaktığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay 4 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi aralarında husumet olduğu kişinin aracını kundakladı. Olayın ardından harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresi ile şüpheli şahsın kaçış güzergahında bulunan 45 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Ekipler, zanlının 30 yaşındaki E.A. isimli erkek şahıs olduğunu aracı ateşe verdikten sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Zanlı, 19 Ocak saat 14.30 sıralarında Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E. A. “Yakmak Suretiyle Mala Zarar Verme” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, 20 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada
Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti
Sağlıklı ve Doğal Güzellik İçin Gerekli Besinler
Donmuş süs havuzu üzerinde "yürürüm" iddiası hüsranla bitti
Şişli’de bir kişinin başına buz sarkıtı düştüğü görüntü anbean kamerada
ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar
Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu sokakta güvercinin telef olduğunu gördü
Yokuşta kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışırken canından oluyordu
Kayan minibüsü durdurmak isterken canından oluyordu
İlginç anlar! Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple kayak yaptı
Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada
96 yaşındaki Fermude nine, telefonla Bakan Selçuk'la görüştü
Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ödülleri Töreni'nde konuştu
Joe Biden ve Kamala Harris yeminlerini etti
ABD'de Biden dönemi başlıyor
Yangında mahsur kalan kedisine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi
Trump veda konuşmasını yaptı: Bir şekilde geri döneceğim
Buzlu sudan kurtardığı yavru köpeğin annesini de 7 yavruyla bulup, sahiplendi
İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken Tekirdağ'da yakalandı
Ülke genelindeki aşıların güvenliği anlık takip ediliyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulunan Doktor Uğur Tolun İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Ereğli ilçesinde iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi