Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumrukların arasında kaldı
Olay, 15 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda 2 kişi yürüyüş yaptıkları esnada tartışmaya başladı. Tartışmaların ardından tarafların birbirine bağırması üzerine kavga çıktı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DARBELERİN HEDEFİ OLDU
Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.