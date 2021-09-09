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İstanbul Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Görüntüler, Kayaşehir'de kaydedildi. Çok katlı binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.