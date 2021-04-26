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BartÄ±n'daÂ market arabasÄ±yla oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra dili boÄŸazÄ±na kaÃ§an 6 yaÅŸÄ±ndaki EgeÂ TahtasÄ±z'Ä±, GÃ¼Ã§lÃ¼ OcakÃ§Ä± (47)Â mÃ¼dahalede bulunarakÂ kurtardÄ±. O anlar gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Olay, öÄŸle saatlerinde Okulak Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte oynayan Ege TahtasÄ±z, market arabasÄ±nÄ± sürmeye baÅŸladÄ±. Bir anda yere düÅŸen Ege TahtasÄ±z, ayaÄŸa kalktÄ±. Dili boÄŸazÄ±na kaçan küçük çocuk olduÄŸu yerde zÄ±plamaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada mali müÅŸavir olan eÅŸinin iÅŸ yerinde bulunan BartÄ±n Belediyesi'nde görevli memur Güçlü OcakçÄ±, küçük çocuÄŸu görerek dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±. Ege TahtasÄ±z, Güçlü OcakçÄ±'ya doÄŸru koÅŸtu. Güçlü OcakçÄ± çocuÄŸa ilk müdahalede bulunarak parmaklarÄ±yla dilini boÄŸazÄ±ndan çÄ±kardÄ±. Küçük çocuk annesi tarafÄ±ndan hastaneye götürülürken, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. YaÅŸanan olay iÅŸ yerinin güvenlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi.

Güçlü OcakçÄ± çok büyük korku yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÅŸimin iÅŸ yerinde oturduÄŸum sÄ±rada camdan dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru bakÄ±yordum. KomÅŸumuzun çocuÄŸu olan Ege'nin düÅŸtüÄŸünü fark ettim. Sonra koÅŸarak büroya doÄŸru geldiÄŸini görünce dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±m, bana sarÄ±ldÄ±. Ben o anda ne olduÄŸunu anlayamadÄ±m. Bize belediyede verilen ilk yardÄ±m müdahalesi aklÄ±ma geldi. Sonra çocuÄŸun morardÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce, parmaklarÄ±mÄ± aÄŸzÄ±na soktuÄŸumda dilini çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±m. Bu benim için unutulmayacak bir olay, bir hayat kurtardÄ±k. Ama ilk yardÄ±mÄ±nda önemini bir kez daha anlamÄ±ÅŸ olduk" dedi.