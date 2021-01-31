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Korkudan otomobillerin üstüne çıktılar

İstanbul Pendik'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.

Olay önceki akşam Pendik Kaynarca'da meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken 8 genç yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpek ile dışarı çıktı. Bir süre sonra köpekleri birbirlerinin üzerine saldırtan gençlerden bazıları kaçmaya başladı. Kaçan gençler park halindeki 3 otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde grup halinde sokakta dolaşan gençlerin bir süre sonra birbirlerinin üzerine pitbull cinsi köpekleri saldırttığı, bazı gençlerin kaçmaya başladığı ve park halindeki araçların üzerine çıktıkları görülüyor.

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Korkudan otomobillerin üstüne çıktılar
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