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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Otobüsü karıştıran iddia! Birlikte dövdüler
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Kocaeli'de bir kişiyi tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler

İzmit'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti.

Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi.

Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti. Otobüste yaşanan hareketli anlar kameraya yansıdı.

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