KÄ±sÄ±tlamayÄ± ihlal eden 50 kiÅŸi internet kafede yakalandÄ±

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ESENYURT'ta, polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda koronavirÃ¼s tedbirlerinin ihlal edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 saat boyunca kapÄ±yÄ± aÃ§mamak iÃ§in direnen internet kafe sahibinin iÅŸletmesinde, yaÅŸlarÄ± 14 ile 19 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 50 kiÅŸi oyun oynarken yakalandÄ±. Tedbirlere uymayan kiÅŸilere 3 bin 470 lira para cezasÄ± kesilirken, yaÅŸÄ± 15 yaÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda olan Ã§ocuklar polis ekipleri tarafÄ±ndan ailelerine teslim edildi. Ä°ÅŸyeri de mÃ¼hÃ¼rlendi.Â

Ä°ÅžLETMENÄ°N SAHÄ°BÄ° KAPIYI AÇMAK Ä°STEMEDÄ°

Esenyurt BaÄŸlarçeÅŸme Mahallesi'nde bulunan ve içinde bir internet kafenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ merkezine giren çocuklarÄ±n uzun süre dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamasÄ±ndan ÅŸüphelenen polis ekipleri, iÅŸletmeyi kontrol etmek istedi. Ä°nternet kafenin kapÄ±sÄ±nÄ± çalan polis ekipleri, içeri girmek istedi fakat iÅŸletmenin sahibi kapÄ±yÄ± açmak istemedi. Polis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen kapÄ±nÄ±n açÄ±lmamasÄ± üzerine savcÄ±lÄ±ktan izin alÄ±narak, olay yerine çilingir çaÄŸrÄ±ldÄ±. Çilingirin geldiÄŸini duyan iÅŸletme sahibi daha fazla dayanamayarak kapÄ±yÄ± açmak zorunda kaldÄ±. Ä°çeri giren polis ekipleri, internet kafede yaÅŸlarÄ± 14 ile 19 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸiyi oyun oynarken buldu.



ÇOCUKLAR DOLABIN ARKASINDAN ÇIKTI

YapÄ±lan baskÄ±nda oyun oynayan bazÄ± çocuklar ise saklanmaya baÅŸladÄ±. 2 çocuk, dolabÄ±n arkasÄ±na saklandÄ±. Polis ekiplerinin yaptÄ±klarÄ± aramalarda bulunan çocuklar tekrar yerlerine oturdu.



Ä°ÅžYERÄ° RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekipleri, iÅŸyerinin belgeleri kontrol edilirken, internet kafenin ruhsatsÄ±z olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Durumu fark eden polisler, olay yerine zabÄ±ta ekiplerini çaÄŸÄ±rarak dükkanÄ± mühürletti. Tedbirlere uymayan kiÅŸilere 3 bin 470 lira para cezasÄ± kesilirken, yaÅŸÄ± 15 yaÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda olan çocuklar polis ekipleri tarafÄ±ndan ailelerine teslim edildi. Ä°nternet kafe sahibine ise idari para cezasÄ± kesildi.