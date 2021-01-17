MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kent merkezine inen tilkiyi kedilerle birlikte beslediler
Oynatma Listesi
HABER

Yiyecek bulamayınca kent merkezine inen tilkiyi kedilerle birlikte beslediler

Sivas’ta pide fırını ve kasap dükkanı çalışanları her hafta dükkanlarının önüne gelen tilkiyi sokak kedileriyle birlikte besliyor. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar inen tilkinin kediyle birlikte beslendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından video kaydına alındı.

Sivas kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan bir pide fırını ve kasabın ziyaretçisi olan tilki dikkat çekiyor. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği tahmin edilen tilkiyi esnaf elleriyle besliyor. Bu duruma alışan tilki, sokak kedileriyle birlikte dükkanların önüne gelip kendisine verilecek yiyecekleri bekliyor. Tilkinin her hafta en az üç kez dükkanlarının önüne gelerek karnını doyurduğunu söyleyen esnaflar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Esnaflar, tilkiyle beraber besledikleri sokak kedisinin ise yoldan geçen bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü söylediler. Tilkinin vücudunun da bazı yerlerinde yara izleri olduğunu dile getiren esnaflar, yetkililerden yardım istedi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Yiyecek bulamayınca kent merkezine inen tilkiyi kedilerle birlikte beslediler
30 Yaş Sonrası Cilt Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli?
Dehşeti yaşattı! Kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumrukların arasında kaldı
Güle oynaya hırsızlık yapmaya geldiler! Mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de sokak ortasında çocuk kaçırma girişimi iddiası kameraya yansıdı
Kamboçya, bu cinayeti konuşuyor! Çinli çiftin son anları kamerada
Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada
Taksim'de yine aynı vicdansızlık! Simitçi gibi gezip bayılma numarası yaptı
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Milli Savunma Bakanlığı Bartın'da batan gemi için bir fırkateyn görevlendirildiğini duyurdu
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu
Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın Anna B, o anları anlattı
Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralanan kişi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu kurtarıldı
Dehşeti yaşattı! Kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isteyen kadın yumrukların arasında kaldı
ABD'ye gitmek için yola çıkan Honduraslı göçmenler Meksika'ya doğru ilerliyor
Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Uzan'lardan 5 milyar dolar alacağımız var
Bartın'da bir geminin battığı ihbarı yapıldı
Yiyecek bulamayınca kent merkezine inen tilkiyi kedilerle birlikte beslediler
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maske kullanımı konusunda önemli uyarıda bulundu
Elazığ Sivrice'de korkutan deprem
Bünyamin Sürmeli İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili bilgi verdi
İş insanı Dila Arzu Yıldırım ahlak dışı saldırılara uğradığını söyledi