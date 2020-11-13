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Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. /// HATAY'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

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Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

HATAY'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

HATAY'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

Kaza, Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı. Kazanın nasıl olduğunu anlattığı videoyu çektiği sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada, 31 ACE 318  plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor. Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi. Videoda ayrıca motosikletten savrulan 2 kişinin yardımına diğer kazazedelerin yardım ettiği görülüyor.

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Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti
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