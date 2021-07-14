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Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı

Ankara-Konya yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Diğer sürücülerin selektör yaparak uyarmasına rağmen kilometrelerce ters yönde giden sürücü tepki çekti.

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde otomobiliyle ters yönde giden sürücü dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda Konya yönüne doğru ters yönde ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, kaza riski oluşturan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti.

Bu sırada kendi şeridinde Konya yönüne giden başka bir sürücü, karşı şeritte ters yönde giden sürücüyü cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde sürücünün, "Bunlar yüzünden kaza oluyor. Ters yönde nasıl gidiyor? Karşıdan arabalar geliyor, ne olacak şimdi? Vallahi kaza yapacak" dediği duyuldu. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir süre ters yönde yola devam etti.

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Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı
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