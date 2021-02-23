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Kayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan araca yardım etmek isteyen 5 kişi, çekici olarak kullandıkları kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi. Kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi, başka birine ait kamyonet ile aracı çekmek istedi. Vatandaşlar, yokuş aşağı bırakılan kamyonetin lastiklerine takoz koydular ve kaza yapan araçla kamyoneti halatla birbirine bağladı. Çekme işlemi sırasında kaza yapan araç aniden hareket edince kamyonetin tekerleği takozdan kurtuldu ve hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hareket eden aracı gören vatandaşlar panikle ve can havliyle kamyonetten kurtulmaya çalıştı. Yaşanan bu korku dolu anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

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Kayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular
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