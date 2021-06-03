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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Karşıdan geldiğini gördü ama hiçbir şey yapamadı! O anlar kamerada
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Maltepe'de çalıntı otomobille kaza yaparak kaçtı

İstanbul Maltepe'de çaldığı araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. O kaza kameraya yansırken kaçış anı da kaydedildi.

Olay, dün Maltepe'de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıntı araçla ara sokak içerisinden caddeye giriş yapan sürücü, ters şeritte ilerlemeye başladı. Bir süre sonra karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından şüpheli çalıntı araçla olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde beyaz otomobili yolun ortasında ilerliyor. Karşı şeridinden gelen otomobile çarptığı görülüyor. Daha sonra beyaz otomobil kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışıyor. 

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Maltepe'de çalıntı otomobille kaza yaparak kaçtı
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