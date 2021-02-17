Karlı yolda kayan cip parka girdi! O anlar kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, hızla ilerlediği yoldan çıkıp, çarptığı çöp konteyneri ve demir bariyerleri devirerek parka girdi. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karlı yolda ara sokaktan yokuş aşağı caddeye inen cip, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak hızla ilerleyen cip, önce yol kenarındaki çöp konteynerlerini ardından demir korkulukları aşarak parka girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü, yardımına koşan vatandaşlar araç içinden çıkardı.

"YAZIN BİLE İNİP ÇIKMIYORUZ BU YOLDAN"

Yaşanan kazayı anlatan emlakçı Furkan Can kaza anında iş yerinde olduklarını ve görür görmez yardıma koştuklarını söyleyerek, "Dün akşamüzeri karın yoğun yağdığı sırada büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın bidonları devirip sonra demirleri de aşıp parkın içine düştüğünü gördük. Adama yardımcı olduk yabancı uyruklu bir adamdı. Adamı çıkardık polise haber verdik adam iyiydi zaten. Yazın bile biz inip çıkmıyoruz bu yoldan. Çok dik bir yokuş. Ağacın altında da biri varmış o da sesleri duyunca son anda can havliyle kendini aşağı atmış" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan kayarak hızla gelen cipin çöp konteynerleri ve bariyerleri çarparak devirdiği ve parka girdiği görülüyor.