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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Karayolunda büyük tehlike! Koşarak durdurdu
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Kamyonetten fırlayan lastiği böyle durdurdu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkisinde, dinlenme tesisi yakınında, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetten fırlayan lastik, park halinde olan TIR'a çarptı. Seyir halindeki hafif ticari aracı da teğet geçen lastiği gören dinlenme tesisi çalışanı, kara yolunda tehlike oluşturmaması için önünde durdu. Tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre personel, hızı azalan lastiği önünde durarak, sarsılmasına rağmen durdurdu. Tesis çalışanı, daha sonra lastiği kamyonetin sürücüsüne teslim etti. 

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Kamyonetten fırlayan lastiği böyle durdurdu
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