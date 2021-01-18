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Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
İstanbul Esenler'de dün bir kişi kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler dün Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaydedildi. İstanbul'da yağan karın ardından bir kişi oturduğu binanın karla kaplı çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişi elindeki telefonuyla karda fotoğraf ve video çekmeye çalıştı. O anlar bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
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