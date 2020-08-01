Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Ölümden kıl payı kurtuldu!

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Ukrayna'da polisi rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu

Samsun'da kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı

Şile sahilinde adım atacak yer kalmadı

Burcu Kıratlı ilk kez itiraf etti: Mahkemede hakime hanım Sence barışırlar mı? diye sordu.

20 - 26 Temmuz Haftası Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın'dan Haftalık Burç Yorumları

Survivor'ın Enlerini Sorduk! | Barış - Nisa - Yasin - Sercan - Berkan - Mert - Evrim

7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı

Klasik saat yerine neden akıllı saat almalı?

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Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende

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Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "

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Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde İşe Başladı!

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazanan isimler

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Ragnarok'un Başrolü Herman Tommeraas İlk Kez Açıkladı! Erik Dalı Dansıyla Büyüledi!

Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!

Zeynep Atakan Oscar Jürisine Seçildi! İşte detaylar...

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı! İşte Mehmet Üstündağ ile bu haftanın magazin gündemi...

Müge Akgün ünlü şeflerle korona krizini konuşuyor

Didem Balçın: “ Ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok ”

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‘Su Damlasının Hikayesi’ yayında…

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Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

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Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi

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Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?

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Coşkun Aral: Pazarları da gezdim, yarasa da yedim