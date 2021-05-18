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Kamyon dehşet saçtı! Bariyerleri aşıp tramvay yoluna devrildi

FATİH'te gece saatlerinde kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Kamyon sürücüsü hafif yaralanırken kumaş yüklü çuvallar yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arif Kaya yönetimindeki kumaş yüklü 44 AHH 417 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu. Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kamyon, refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak karşı yola devriliyor.

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Kamyon dehşet saçtı! Bariyerleri aşıp tramvay yoluna devrildi
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