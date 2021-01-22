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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kağıthane'de otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darbedildi
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Kağıthane'de otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darbedildi

Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartışma yaşadıkları bir şahıs ve arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.
Otobüsün camını kırıp şoförü dövdüler

OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP İÇERİ DALDILAR

Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoförü ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kağıthane'de otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darbedildi
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