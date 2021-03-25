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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kafa karıştıran yasak! Eleştiri yağmuruna tutuldu
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ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı.

Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından tema parklarının yeniden açılması için hazırlanan kriterlerde, 'Aktivitelerin Kısıtlanması' maddesinde yer alan 'bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma' açıklaması ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılandı. CAPA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada böyle bir yasak getirmediklerini belirtse de sosyal medya kullanıcıları bağırma aktivitesinin nasıl sınırlandırıcağı konusunda CAPA'yı eleştirdi.

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ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı
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