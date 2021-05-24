MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza kamerada
Oynatma Listesi
HABER

Otomobille motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sürücü Emre Can Görücü, direksiyon hakimiyetini yitirdiği 20 F 6081 plakalı otomobille yan yola girdi. Bu sırada karşı yönden gelen kasksız Deniz Çezik'in (27)  kullandığı motosikletle çarpıştı.

KASK TAKMIYORDU

Otomobil sürücüsü Görücü, motosiklet sürücüsü Çezik ve motosiklette kasksız Ahmet Çezik (26), kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Çezik hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde motosikletle otomobilin çarpışması, motosikletin havaya uçup savrulması yer alıyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Otomobille motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Site bahçesinde öğretmeni darbettiler! O anlar kamerada
Genç kadının cep telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
Rusya'da sirkteki gösteride bir kaplan, eğitmenine böyle saldırdı
Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
Motosiklet, minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı
Boş kağıda 6 milyon euroluk imza!
ABD'de filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
Ölümden böyle kaçtı! Hindistan'da mucize kurtuluş kamerada
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Bunun tek bir açıklaması var... Vicdansızlık!
Yürek yakan kaza! Polis bile bakamadı, gözyaşlarına boğuldu...
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda yangın
Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu
Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuğu 'kurbağa adamlar' kurtardı
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
İstanbul'dan Çin'e uzanan online oyun ve bahis dolandırıcılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
Oppo Reno 5 incelemesi
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar'ın 3 köyünde 'obruk' tedirginliği
Ümraniye'de garajda çökme! 2 bina boşaltıldı
Pandemi Döneminde Çocuk İstismarı Vakaları Arttı Mı?
Otomobille motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada
Logo Yazılım, perakende sektörü için kapsamlı çözümler sunuyor
Van'da İranlı turist heyecanı
Genç şarkıcı Grace Kinstler: Görüntüme takılmayın, sesimi dinleyin