Otomobille motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Sürücü Emre Can Görücü, direksiyon hakimiyetini yitirdiği 20 F 6081 plakalı otomobille yan yola girdi. Bu sırada karşı yönden gelen kasksız Deniz Çezik'in (27) kullandığı motosikletle çarpıştı.
KASK TAKMIYORDU
Otomobil sürücüsü Görücü, motosiklet sürücüsü Çezik ve motosiklette kasksız Ahmet Çezik (26), kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Çezik hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde motosikletle otomobilin çarpışması, motosikletin havaya uçup savrulması yer alıyor.