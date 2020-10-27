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İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya otomobilin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı. Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada
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