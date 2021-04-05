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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >İstanbul'da meydan savaşı! Aileler taşlı sopalı birbirine girdi
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Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Arnavutköy'de kısıtlamanın olduğu pazar günü çocuklarının kavgasına karışan iki aile arasında taşlı sopalı, bıçaklı kavga çıktı. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Dakikalarca devam eden kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve bıçak kullanılan kavga dakikalarca sürdü. Mahalleye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada bir kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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