İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti! Büyük panik yaşandı
Kaza dün 18.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağıya ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon 4 araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kaza şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevrede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.