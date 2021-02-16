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İstanbul'da film gibi polis şüpheli kovalamacası

İstanbul Avcılar'da polis aracına çarparak kaçan sonra da girdikleri bir sokakta çarptıkları cipten inerek dört bir yana dağılan 4 şüpheliden 1'i, polisin kovalamacası sonunda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandıkları minibüsle polisten kaçan silahlı 4 şüpheli, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Önce polis aracına çarpan şüpheliler, daha sonra hızla girdikleri sokakta dönüş yapmak isteyen cipe çarptı. Şüpheliler hemen araçtan inerek kaçmaya başladı. Şüphelileri kovalayan polis ekipleri koşarak kaza yerine gelirken bir başka polis de yoldan çevirdiği vatandaşın aracıyla olay yerine geldi. Polis ekipleri şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı, diğer 3'ü ise kaçtı. Yakalanan şüpheliye çevredeki vatandaşlar tepki gösterirken bir vatandaş da tekme savurdu.
"ÇOK ŞİDDETLİ ÇARPTILAR"
Kazada hafif yaralanan cipin sahibi Mahmut Yılmaz, "Ekmek almıştım sokağıma geldim aracımı garaja park edecektik. Garaja girecektik caddeden çok hızlı bir şekilde minibüs geldi. Polisten kaçıyorlardı zaten polisin aracına çarpıp öyle gelmişler. Minibüsü de çalmışlar, araçlarında da silah çıktı. Öyle bir hızla geldiler ki ne yapacağımı şaşırdım. Üzerime binalar yıkılıyor sandım çok şiddetli çarptılar. Bacağımdan bir yara aldım. 500 bin liralık aracım perte çıktı. Kaçanlardan biri yakalandı, polisimiz diğerlerinin peşindeler" diye konuştu.
KAZA ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇISI KAMERADA
Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla cipe çarpan minibüsten inen şüpheliler kaçıyor. Belinde silah bulunan şüphelilerden biri minibüsün önünden bir silah daha alarak olay yerinden kaçıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini yakalıyor.

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