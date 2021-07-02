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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Sopalarla birbirlerine girdiler
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Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajından aldıkları sopalarla kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen taksicileri araya girenler ayırdı. Bir genç her iki taksicinin ellerindeki sopaları alarak oradan uzaklaştı. Büyük panik yaşayan öndeki taksinin yolcuları başka taksiye bindirilerek gönderildi. Kavga saniye, saniye görüntülendi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yaşandı. Aynı yönde giden iki taksici çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öndeki taksinin sürücüsü diğeriyle araç içinde kavgaya tutuştu. Kavga ettikleri taksiden inen sürücüler araçlarının bagajlarını açarak ellerine geçirdikleri sopalarla birbirine saldırdı.

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı. Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı. Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı. Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

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Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada
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