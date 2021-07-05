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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >'Işık ihlali' kazası! Kaçmaya çalıştıysa da başaramadı
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'Işık ihlali' kazası! Kaçmaya çalıştıysa da başaramadı

Konya'da, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün araçla çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjde yürürken kazayı görüp, kaçmaya başlayan Metin Şahin'e çarptı. Şahin'in yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Hasan Ötker yönetimindeki 42 AAG 146 plakalı otomobil, kavşakta Hasan Çetinkaya'nın kullandığı 42 AP 177 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Çekinkaya'nın otomobili, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen ve son anda kazayı fark edip, kaçmaya çalışan Metin Şahin'e çarptı. Yaralanan Şahin, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sürücülerden Hasan Ötker hakkında 'kırmızı ışık ihlali', Hasan Çetinkaya hakkında da 'kavşağa girerken hızını düşürmemek'ten para cezası uygulandığı öğrenildi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Işık ihlali' kazası! Kaçmaya çalıştıysa da başaramadı
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