İş görüşmesine giden siyahi çifte ırkçı saldırı girişimi kamerada

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Amerika'da iş görüşmesine giden çift neredeyse silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybediyordu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşti. Yemek kamyonları olan siyahi çift iş görüşmesi için bir firmaya gitti. İş görüşmesi sırasında görüşmeyi yapan kişi bir anda silahını çekmeye çalıştı ancak durumu hemen fark eden genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. İş görüşmesine gelen adam bir anda kendisini iş veren kişiyle boğuşurken buldu ve bu boğuşma tam 11 dakika sürdü.

Genç kadın polis ekiplerini arayıp olay yerine gelmelerini sağlarken saldırgan adamı şok tabancasıyla etkisiz hale getirdiler. Saldırgan adamın avukatı müvekkilinin savaş gazisini olduğunu belirtirken polisler olayın arkasında bir ırkçılık ve nefret suçu olup olmadığını araştırıyor.