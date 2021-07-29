MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >İnsanları öfkelendiren kaza kamerada! Linç girişimi...
Oynatma Listesi
HABER

Gaziosmapaşa'da yayalara çarpan sürücüye linç girişimi ve kaza anı kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da otomobiliyle hatalı sollama yapan Batuhan K. isimli sürücü yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, geçen Pazar saat 18.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Hoca Ali Arslan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta otomobiliyle ilerleyen Batuhan K. isimli sürücü hatalı sollama yaptı. Hatalı sollama sonucunda yolun karşısına geçmek isteyen akrabalar Mehmet Albayrak (53), Oktay Albayrak (58) ve Ahmet Albayrak'a (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Mehmet Albayrak arabanın üstüne düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada havaya savrulan Mehmet Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla 3 kişiye çarpması ve bir kişinin de savrulması görülüyor.


LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞTILAR
Hatalı sollama yaparak otomobiliyle 3 kişiye çarpan Batuhan K. kaza sonrasında çevrede bulunanlar tarafından linç edilmek istendi. Kavga araya giren başka vatandaşlar tarafından ayrıldı. Öte yandan yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


ÖN CAMA VURUP ARKAYA FIRLATTI
Kazanın görgü tanığı Cebrail Akıcı, Beyaz araba süratli şekilde caddeden girdi. Önünde bir araba vardı. Solundan gaza yüklendi. Kenarda yürüyen 3 kişiye vurdu. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Diğerlerini de yana fırlattı. Yaralılardan bir tanesinin durumu ağır. Şoförün yanında bir kişi daha vardı. O kişi kaçtı diye konuştu.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Gaziosmapaşa'da yayalara çarpan sürücüye linç girişimi ve kaza anı kamerada
Düzce'de devrilen ağacın altında kalmaktan sonra anda kurtuldular
Polisi aracın kaputunda metrelerce sürükledi! O anlar kamerada
Piyasalar da aşı istiyor
Otoyolda ters yöndeki araçlar, polis helikopteriyle böyle tespit edildi
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor
Huawei FreeBuds 4 incelemesi
Piyasalarda denge arayışı
Delta korkusu ön planda
Gözler istihdam verisinde
Temmuz ayında piyasalar
Piyasalarda Delta satışı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

İzmir depreminin simge isimlerinden İnci Okan 9 ay sonra iyileşti
Çocuğun otomobilin altında kalmaktan kurtulduğu an kamerada
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamalarda bulundu
Bakanlar, yangın bölgesinden açıklama yaptılar
Trabzon'un Hayrat ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınlara ilişkin canlı yayında açıklama bulundu
Didim'de makilik alanda yangın
Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Boğulan matematik öğretmeninin cenazesini imam babası kıldırdı
Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk canlı yayınında uyardı
Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını
George Clooney'in lüks malikanesi de sular altında kaldı
Gaziosmapaşa'da yayalara çarpan sürücüye linç girişimi ve kaza anı kamerada
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır ihlali açıklaması