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GAZİOSMANPAŞA'da otomobiliyle hatalı sollama yapan Batuhan K. isimli sürücü yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, geçen Pazar saat 18.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Hoca Ali Arslan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta otomobiliyle ilerleyen Batuhan K. isimli sürücü hatalı sollama yaptı. Hatalı sollama sonucunda yolun karşısına geçmek isteyen akrabalar Mehmet Albayrak (53), Oktay Albayrak (58) ve Ahmet Albayrak'a (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Mehmet Albayrak arabanın üstüne düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada havaya savrulan Mehmet Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla 3 kişiye çarpması ve bir kişinin de savrulması görülüyor.



LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞTILAR

Hatalı sollama yaparak otomobiliyle 3 kişiye çarpan Batuhan K. kaza sonrasında çevrede bulunanlar tarafından linç edilmek istendi. Kavga araya giren başka vatandaşlar tarafından ayrıldı. Öte yandan yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



ÖN CAMA VURUP ARKAYA FIRLATTI

Kazanın görgü tanığı Cebrail Akıcı, Beyaz araba süratli şekilde caddeden girdi. Önünde bir araba vardı. Solundan gaza yüklendi. Kenarda yürüyen 3 kişiye vurdu. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Diğerlerini de yana fırlattı. Yaralılardan bir tanesinin durumu ağır. Şoförün yanında bir kişi daha vardı. O kişi kaçtı diye konuştu.