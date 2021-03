İnşaat alanındaki iş kazası kamerada

Oynatma Listesi

Rusya'da bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. Şans eseri ölümden dönen işçinin vücudunun bir çok yerinde kırıklar meydana geldi.

Rusya'nın Neftekamsk kentinde faaliyet gösteren inşaat alanında kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesinin matkabı kontrolden çıkarak bir işçiyi feci şekilde yaralandı.

İnşaat alanında çalışan iki işçiden biri, sondaj makinesinin matkabını dışarıya çıkardığı sırada matkap kontrolden çıktı. Matkap, o sırada yaklaşık bir metre mesafede duran işçiye şiddetli şekilde çarptı. İnşaat işçisi çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. O anlar inşaat alanındaki güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Yerel medya, kazanın ardından işçinin hastaneye kaldırıldığını, sağ kolunda ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini duyurdu. Ölümden mucizevi şekilde kurtulan işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.