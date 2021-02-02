Ä°neklerin deprem anÄ±ndaki paniÄŸi kamerada

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Kayseri'nin SarÄ±oÄŸlan ilÃ§e merkezli meydana gelen 4.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem Sivas'Ä±n Gemerek ilÃ§esinde de hissedildi. Deprem anÄ±nda ilÃ§edeki bir ahÄ±rda ineklerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± panik de kameraya yansÄ±dÄ±.Â

Kayseri'nin SarÄ±oÄŸlan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen AFAD verilerine gere 4.6 büyüklüÄŸündeki deprem, Sivas'Ä±n Gemerek ilçesinde de hissedildi. Deprem anÄ±nda ilçe merkezinde besicilik yapan Ebubekir YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ahÄ±rÄ±ndaki ineklerin verdiÄŸi tepki güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Deprem anÄ±nda hepsi yerde yatar vaziyette olan hayvanlarÄ±n, sarsÄ±ntÄ± ile birlikte ayaklandÄ±klarÄ± görüldü.

'GECE UYANIP KAMERAYA BAKTIK'

Ebubekir YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gece 03.00 gibi sese uyandÄ±k. Depremi hissettiÄŸimiz için uyandÄ±k. KalkÄ±p bilgisayardan kameraya baktÄ±k. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda deprem olduÄŸunu gördük. YaklaÅŸÄ±k 1 saat boyunca uyumadan bekledik. EtrafÄ± kontrol ettik. Daha sonra yeniden uyuduk dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, panikle ayaÄŸa kalkan ahÄ±rdaki hayvanlarÄ±nÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu, her hangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

VALÄ°DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Merkez üstü Kayseri SarÄ±oÄŸlan ilçesi olan 4,6 ÅŸiddetinde bir deprem yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Gemerek ilçemizde de yoÄŸun olarak hissedilmiÅŸtir. Åžu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiÅŸtir. Rabbim, güzel ülkemizi her türlü felaketlerden korusun mesajÄ±yla, bölgede bir sÄ±kÄ±ntÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.