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İlginç görüntülerin adresi Yeni Zelanda... Kuzu sürüsü trafiği felç etti

Yeni Zelanda'da 3 bin kuzuyu kırktırma işlemi için köprüden geçmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına neden olan o anlar kameraya yansıdı.

Yeni Zeanda'nın Hawke's Bay bölgesinde yaklaşık 3 bin kuzu Elsthorpe Caddesi üzerindeki Tukituki Nehri köprüsünden geçti. Kuzuların geçişi sırasında tek yönlü köprüde trafik aksadı. Köprüden geçen kuzu sürüsüne bir araç ve birkaç köpek eşlik etti. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Waipawa Kasabı ve Patangata Station sahibi Duncan Smith, kuzuların ona ait bir sürünün parçası olduğunu ve kırkılmaları için çiftliğine götürmek zorunda kaldığı aktarıldı. Kuzuların sahibi Smith, kuzuların günün en az yoğun olduğu zamanına denk gelecek şekilde yola çıkarıldıklarını ifade etti.

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İlginç görüntülerin adresi Yeni Zelanda... Kuzu sürüsü trafiği felç etti
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