Hırsızlık iddiası ortalığı karıştırdı! Afrikalı çift çılgına döndü...
Merkez Mahallesi'nde Afrikalı çift, bir miktar paralarını almakla suçladıkları iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre sonra tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Afrikalı kadın da kavgaya karışırken hırsızlıkla suçlanan gençlerden biri kadını saçlarından tutarak çekmek istedi. Kavgayı gören Arapça konuşan iki genç tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken, taraflar gelen polise birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.