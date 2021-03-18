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Hırsız yakayı böyle ele verdi! Olanlar oldu...

ZEYTİNBURNU'NDA cep telefonu satışının yapıldığı dükkana girip sadaka kutusunu çalan kişi, kapıdan çıkarken iş yeri sahibine yakalandı. Hırsızlık ve iş yeri sahibine yakalanan şüphelinin zor anları kameraya yansıdı. Yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Nuripaşa Mahallesi 63. Sokak'ta bulunan cep telefonu satışı yapılan dükkanda yaşandı. İddiaya göre, şüpheli dükkanın önünden geçerken, içerde kimsenin olmadığını gördü. İçeri giren ve o sırada masanın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalan kişi, dışarı çıkacağı sırada iş yeri sahibiyle burun buruna geldi. Şüpheli sadaka kutusunu hemen yerine bırakırken, o arada tezgahın arkasında uyuyan başka bir çalışan da uyanarak hırsızlık şüphelisinin yanına geldi. İş yeri sahibi ve çalışan, hırsızlık şüphelisini yakalamaya çalıştı, şüpheli ise ağladı ve olduğu yerde kendini korumaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine teslim edildi.


"AĞLADI YERE YIĞILDI"
İş yeri sahibi Habib Can, yaşanan o anları anlatarak, "Biri yoldan geçerken kapüşonunu taktı ve direkt içeri girdi. Sadaka kutusuna yöneldi, alıp giderken arkadaş fark etti. Sonra 'Ağabeyi yapma etme' diyerek yere yığıldı. Ağladı, yere yığıldı. Kapının önünde komşular vardı, herkes geldi dövmek istediler. Sonra hoca dediğimiz biri vardı o 'Yapmayın' dedi. Geçerken içerde kimsenin olmadığını görünce içeri girdi zaten arkadaş arkada uyuyordu. Ben de arabada oturuyordum" dedi.


O ANLAR KAMERADA
Yaşanan hırsızlık ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, bir kişinin iş yerine gelmesi, sadaka kutusunu alması, kapıdan çıkarken iş yeri sahibine denk geldiği ardından korkup yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

r.

 

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