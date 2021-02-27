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HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförüne darp kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde HES kodu tanımlı aynı ulaşım kartı ile halk otobüsüne binmek isteyen iki kişi, kendilerini uyaran şoförü darbetti. O anlar halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Olay, dün Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen iki kişi, Çayırova- Emek hattında sefer yapan halk otobüsüne binmek istedi. Bu kişiler aynı ulaşım kartını kullanmak isteyince, halk otobüsü şoförü Serkan Karan, HES kodu nedeniyle uyarıda bulundu. Bunun üzerine 2 kişi, sürücü Serkan Karan'ı darp etti. Sürücü ve yolcular arasında devam eden kısa bir arbedenin ardından, bu kişiler otobüsten inerek uzaklaştı. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Serkan Karan, daha sonra şikayetini geri çekti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, olay anı halk otobüsünün aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların önce tartıştığı, ardından da iki kişinin halk otobüsü şoförünü darbettiği görülüyor.

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HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförüne darp kamerada
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