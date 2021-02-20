MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Herkes panik içinde izlerken o gidip tekme attı
Oynatma Listesi
HABER

Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vuran kişi yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde korkusuz adamın çevredekilerin müdahalesiyle tellerden uzaklaştırıldığı görüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şehir elektrik direklerinden kopan akım yüklü telin yerde patlayarak yandığı sırada bir vatandaşın ayağı ile vurarak müdahale etmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin uyarısına aldırış etmeyip, elleri cebinde tele yaklaşan kişinin korkusuzca ayakları ile kopan tellere vurduğu görülüyor.

BİR KİŞİ GELİP ZORLA UZAKLAŞTIRDI

Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde tellere ayaklarıyla vuran adamı mahalleli uzaklaştırdığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken akımı kesilen tellerde elektrik ekipleri tarafında onarımı yapılarak eski haline getirildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada
Donmak üzereyken buldular! İçinizi ısıtacak anlar...
Canlı yayında muhabire gasp şoku kamerada
Suudi Arabistan'da karın üzerine çöken develer böyle görüntülendi
Kağıthane’de kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kolombiya'da inek hastaneye daldı! Korku dolu anlar kamerada
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oteli saniyeler içinde yıkıldı
Avustralya'da yolunu kaybeden kanguru hastaneye daldı
Karlı yolda kayan cip parka girdi! O anlar kamerada
3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil rampada kaydı, felaketin eşiğinden dönüldü
Kamyonetten fırlayan lastiği böyle durdurdu
Kayan otomobilini durdurmak için aracın önüne böyle atladı
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
İstanbul'da film gibi polis şüpheli kovalamacası
Sancaktepe'de otobüs şoförüne yaşatılan dehşet kamerada
Görüş mesafe kaybolan yolda gerilim dolu anlar...
Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Sokak ortasında tartışma tokatlı kavgaya dönüştü, trafik kilitlendi
Yasak dinlemediler, nişan eğlencesi yaptılar, maskeyi mendil yapıp halay çektiler...
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Kısıtlama gününde Ortaköy Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı
Küçük çocuklu anneye kısa saç
Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Kumar oynarken yakalandı; 'kendi aramızda oynuyorduk ne var bunda' diye kendini savundu
Kaçtıkları polise 5 kilometre sonra yakalanan ikili, asker kaçağı çıktı
MHP lider Devlet Bahçeli'den açıklamalar
Yaşlı kadın, ağabeyi ve yengesi tarafından dövülerek öldürüldü
Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
10 ilde PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyonda 13 kişi tutuklandı
Multi milyarderler Kovid-19'a karşı Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor
Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı
İzmir'de 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme mesajı!