Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şehir elektrik direklerinden kopan akım yüklü telin yerde patlayarak yandığı sırada bir vatandaşın ayağı ile vurarak müdahale etmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin uyarısına aldırış etmeyip, elleri cebinde tele yaklaşan kişinin korkusuzca ayakları ile kopan tellere vurduğu görülüyor.
BİR KİŞİ GELİP ZORLA UZAKLAŞTIRDI
Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde tellere ayaklarıyla vuran adamı mahalleli uzaklaştırdığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken akımı kesilen tellerde elektrik ekipleri tarafında onarımı yapılarak eski haline getirildi.