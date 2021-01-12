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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Her şeyi kaşla göz arasında yaptı! Eczanede şeytani oyun anbean kamerada
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Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı

Şişli'de eczaneye giren kişi eczacının cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan eczanede geçtiğimiz hafta meydana geldi. Eczaneye giren bir kişi eczacının başka müşteri ile ilgilendiği sırada masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Şüpheli daha sonra dükkandan çıkarak olay yerinde kaçtı. Eczacı diğer müşterinin de dükkandan ayrılmasından sonra masanın üstüne bıraktığı cep telefonunu göremeyince iş yerinin güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde kendisinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada cep telefonunu bekleyen başka müşterinin aldığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

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Şişli'de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
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