MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Havalimanında yumruk yumruğa! Nedeni herkesi şaşırttı
Oynatma Listesi
HABER

ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde havalimanına gelen 3 yolcu ile Spirit Havayolları çalışanları arasında bagaj tartışması yaşandı. Tartışmanı arbedeye dönmesi sonucu 2 havayolu çalışanı yaralandı.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde meydana geldi. Atlanta kentine sefer yapmak üzere hazırlanan yolcu uçağına binmek için havalimanına gelen 3 yolcu, Spirit Havayolları şirketi çalışanlarının yolculardan kabin bagajlarının havayolunun bagaj boyutu gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalarını istedi. Uyarıya öfkelenen yolcular ile şirket çalışanları arasnda tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ HAVAYOLU PERSONELİ YARALANDI

Havayolunda uçak sırasını bekleyen bir yolcu tarafından kayda alınan görüntüde, yolcular havayolu şirketi çalışanlarına yumruklarla saldırdığı görüldü. Spirit Havayolları?ndan yapılan açıklamada, yolcuların çalışanlara saldırdıkları ve 2 çalışanın yaralandığı ifade edildi. Öte yandan, havalimanı polisinin yolcuları gözaltına aldığı ve yolcuların başka bir havayolu şirketiyle uçuş yapma yasağının getirildiğini açıkladı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar
Sağlıklı ve Doğal Güzellik İçin Gerekli Besinler
Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu sokakta güvercinin telef olduğunu gördü
Yokuşta kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışırken canından oluyordu
Kayan minibüsü durdurmak isterken canından oluyordu
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
İlginç anlar! Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple kayak yaptı
Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı 19 Ocak korona tablosunu açıkladı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Genç kızın Paris'ten gelip girdiği burun ameliyatı sonrası öldüğü iddiası
Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı
Kendilerinin oluşturdukları pistte karın tadını çıkardılar
ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
Hakkari Yüksekova'da araçlar tipi nedeniyle yolda kaldı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Noel kutlaması sırasındaki görüntüleri gündem oldu
Aksaray'da huzurevi sakinlerine aşı vuruldu
Bakan Koca duyuruyu yaptı... 90 yaş üstü vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
Şişli'de turistin başına buz kütlesi düştü
Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu! Olay yerinde kavga çıktı
Nadir Salifov cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi
Sahra Çölü’ne yağan kar ilginç görüntüle oluşturdu
Buz gibi denizde yüzme keyfi