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Havai fiÅŸek ormanÄ± yakÄ±yordu
Akdeniz'de ormanlar cayÄ±r cayÄ±r yanarken onlar ne yangÄ±n tehlikesine ne de canlÄ± hayatÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etti. EÄŸlence adÄ± altÄ±nda defalarca havai fiÅŸek attÄ±. OrmanlÄ±k alanda atÄ±lan fiÅŸekler yangÄ±na yol aÃ§tÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°zmir KarabaÄŸlar'da kaydedildi... Bir sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde davetlilerden bir kaÃ§Ä± kutlama iÃ§in havai fiÅŸekleri ateÅŸleyince ormanlÄ±k alandaki otlarÄ± tutuÅŸturdu. Davetlilerden bazÄ±larÄ± yangÄ±na mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iÃ§lerinden biri havai fiÅŸek atmaya devam etti. YangÄ±n ormana sÄ±Ã§ramadan itfaiye tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kaldÄ±.Â
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