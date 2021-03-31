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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Havada takla attı! Metrelerce sürüklendi...
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Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada

Beykoz'da sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Kaskı takılı olan sürücü kazayı ağır bir yara almadan atlatırken, feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'de meydana geldi. İddialara göre; bir otomobil sinyal vermeden manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle defalarca takla atan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

KASKI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Havaya fırlayarak yere düşen sürücü başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada
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