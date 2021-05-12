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İngiliz yayın kuruluşu BBC, İsrail'in üç dinin de kutsal kabul ettiği Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik tacizlerini ve ardından Gazze'de giriştiği katliamları haber yaptı.

BBC'nin video haberinde İsrail'in Londra Büyükelçisi'nin de yorumları yer aldı. Sunucu, Filistinli direniş örgütlerini suçlayan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'ye "Özür dilerim Sayın Büyükelçi, ne zaman böyle bir röportaj yapsam bana hep 'Filistinli çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı' yanıtı veriliyor. Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilerin içine ateş açıyorsunuz" diye sordu. İsrailli yetkililerin yaptığı gibi dünyanın açık şekilde gördüğü gerçekleri reddeden Hotovely, "Biz çocuklara ateş açmıyoruz" yalanına sığındı. BBC sunucusu mülakat sırasında hakikati İsrail Büyükelçisi'nin yüzüne vurdu.