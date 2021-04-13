MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Güngören'de 'sürüngen hırsızlar' kamerada
Oynatma Listesi
HABER

Güngören'de 'sürüngen hırsızlar' kamerada

GÜNGÖREN'DE 5 kişinin, levyeyle kepenklerini açıp sürünerek içeri girdikleri otomobil yedek parçası satan iş yerinden 18 akü çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 07.15 sıralarında Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerindeki iş yerinde yaşandı. Geldikleri hafif ticari aracı otomobil yedek parçası satılan iş yerinin önüne yanaştıran 5 kişi, ilk denemelerinde kepenkleri açamadı. Ayrıldıktan 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, levye yardımıyla kepenkleri açıp sürünerek iş yerine girdi. 'Sürüngen hırsızlar' saniyeler içinde 18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Süleyman Dikici, kepenklerin açıldığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dikici, akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.


SÜRÜNEREK İÇERİ GİDİYORLAR
İş yeri sahibi Süleyman Dikici, Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin alarmı çalmış telefona mesaj geldi. İş yerine geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Polis gelip gerekli incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4 kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyorlar. Kepengi levye ile açıyorlar mevcut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamıyorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10 bin lira üzerinde zararımız oldu dedi.


18 AKÜ ALIP GİDİYORLAR
İş yeri çalışanı Engin Yavuz ise, Hırsızlar önce geliyorlar baya bir uğraşıyorlar, açamıyorlar. Aradan beş, altı dakika sonra tekrardan geliyorlar. Kepengi kırıp açıyorlar. Sürünerek içeri giriyorlar. Üç dakika içinde 18 akü alıp gidiyorlar. Toplam 5 kişi biri şoför 4 kişi de hırsızlık yapıyor ifadelerini kullandı.


HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kepenkleri kırdığı, bir kişinin ilk önce sürünerek içeri girdiği, ardından diğer kişilerin de içeri girerek saniyeler içine aküleri çaldığı görülüyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Güngören'de 'sürüngen hırsızlar' kamerada
Tam kapanma gelir mi?
Bahçedeki köpekten korkan kuryenin, ağaca tırmanması kamerada
Batman'da başladı Bahçelievler'de devam etti! Amansız akraba kavgası kamerada
Kendisini böyle kamufle ettti! Ümraniye'de ilginç hırsızlık kamerada
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı
Arnavutköy'de polis ile korsan taksici arasında nefes kesen kovalamaca
Anne ve babanın çaresiz anları! Sonunda doktorun ayaklarına kapandı...
Kuvvetli rüzgar dondurma dolabını sürükleyip ekmek dolabını devirdi, flamaları uçurdu
Horoz dövüştüren 20 kişiye paraya cezası
Hatalı sollama yapan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Minibüse çarpan cip böyle takla attı
Montunu mendil satan çocuğa verdi! O anları bir sürücü görüntüledi
Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları aşağı böyle attı
Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler, şoförü böyle darp ettiler
Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı
Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada
Telefon satışı için buluşmuşlardı... Kardeşlere dehşeti yaşattı!
Anahtarı evde unuttu, komşuları halatla balkondan içeri böyle sarkıttı
Ümraniye'de otomobiliyle drift atan sürücü yakalandı
Tamire getirilen cep telefonu patladı
Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada
Görüntüler Adıyaman'dan... Kızların tekme tokat kavgası kamerada
Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga kamerada
Üsküdar'da korkunç kaza! Motosikletine binmeye çalışıyordu...
Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi yaptılar
Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti kamerada
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Saldırı amaçlı kullanılan balon vurularak imha edildi
Khloe Kardashian kızının doğum günü için kesenin ağzını açtı
Bahar ne zaman gelecek?
Sivas'ta Masal Evi'nin üst katı tamamen yandı
Yüzlerce kişi evsiz kalmıştı... Vatandaşlar gözyaşları içinde taşındı
Esenyurt'ta iki aile arasında baltalı sopalı kavga
Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin verilen mahkeme kararına, anne isyan etti!
TEM'de kum yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi
Osmaniye'de doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama
Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu tarafından bıçaklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Piyasaların gözü kabine toplantısında
Taksici turistlerin 4 bin dolarını böyle çaldı
13 motosiklet ve bisiklet çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı
Jandarmadan sahte pasaport operasyonu; Portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar