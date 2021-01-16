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Güle oynaya hırsızlık yapmaya geldiler! Mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada

SULTANGAZİ'de, iki genç kız alışveriş yapmak bahanesiyle geldikleri mağazadan cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında gerçekleşti. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle gelen iki genç kız, bir süre reyonları inceledi. Daha sonra biri mağaza çalışanlarını oyalarken diğeri ise kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki genç kız daha sonra kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA


Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağazadan içeri giren iki genç kızın çalan müziğin ritmine kapıldığı ve güle oynaya içeri girdikleri görülüyor. Bir süre mağazadaki ürünleri inceleyen ikiliden biri eline aldığı çanta ile ilgili mağaza çalışanlarından bilgi aldığı ve çalışanları oyaladığı kameraya yansırken, diğer arkadaşı ise mağaza çalışanına ait kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çalıyor. İkili daha sonra mağazadan ayrılıyor.

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Güle oynaya hırsızlık yapmaya geldiler! Mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Güle oynaya hırsızlık yapmaya geldiler! Mağazada cep telefonu hırsızlığı kamerada