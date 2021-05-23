Rusya'da sirkteki gösteride bir kaplan, eğitmenine böyle saldırdı
Rusya'da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı. Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı. O anlar, gösteriyi izlemek için gelen kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü. Rus medyası, eğitmenin yaralandığını ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.