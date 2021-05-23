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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Gösteri sırasında feci olay! Böyle saldırdı
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Rusya'da sirkteki gösteride bir kaplan, eğitmenine böyle saldırdı

Rusya'da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdahale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Rusya'da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı. Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı. O anlar, gösteriyi izlemek için gelen kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü. Rus medyası, eğitmenin yaralandığını ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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Rusya'da sirkteki gösteride bir kaplan, eğitmenine böyle saldırdı
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