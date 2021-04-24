MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Görür görmez oraya koştu! "Tüylerimizi diken diken eden görüntü"
Oynatma Listesi
HABER

Ağrı'da direğin yarısına inen Türk bayrağını fark eden çocuk, bayrağı böyle göndere çekti

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaylada otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti, duygulandırdı. Okulun direğine asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden çocuğun, bayrağı göndere çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağrı'da Diyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde, 21 Nisan Çarşamba günü otlamaları için dışarıya saldığı koyunlarını geri getirmek için evinden çıkan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Mert Yeşil (15), geçen yıl mezun olduğu köy okulunun önünden geçerken bayrak direğinde asılı olan bayrağın, rüzgarın etkisi ile yarıya indiğini fark etti. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Mert, yolunu değiştirip bayrağı yeniden göndere çekip sabitleştirdikten sonra yoluna devam etti.

"TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜ"

Mert'in bu örnek davranışı okulun güvenlik kameralarına yansırken, okul idarecileri ve öğretmenleri bu görüntüler karşısında duygulanarak görüntüleri okulun sosyal medya hesabından, "Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar" notu ile paylaştı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada beğeni rekoru kırarken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de paylaşıma, "Yavrumuza ve onu yetiştiren siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bayrağımız her zaman gönderde olacak. İyi ki varsınız" ifadeleri ile karşılık verdi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Ağrı'da direğin yarısına inen Türk bayrağını fark eden çocuk, bayrağı böyle göndere çekti
Tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
Hollanda'da lüks yatı dar kanaldan böyle geçirdiler
Temizlik işçisine öldüresiye böyle saldırdılar! Feci anlar güvenlik kamerasında
Böyle vicdansızlık görülmedi! Köpeği ezip ardına bakmadan kaçtı....
4 dakikada 20 bin liralık soygun saniye saniye kamerada
Gaziantep'te fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar kamerada
Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonunda sürpriz doğum
İzmir'de tepki çeken görüntü! Motosikletleriyle kural tanımadılar
Bursa'da TIR'ın devrildiği feci kazada yeni görüntü ortaya çıktı!
Sokak ortasında kadına şiddeti film izler gibi izlediler
Beyoğlu'nda polisten kaçan soygun şüphelisi 3. kattan düştü
İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail'de halk plajlara akın etti
ABD'de motor arızası yaşayan gösteri uçağı denize zorunlu iniş yaptı
Mersin'de minibüsçüler arasında hat kavgası; korku dolu anlar
Sancaktepe'de İETT şoföründen darp isyanı! Psikolojim bozuldu...
Bebek arabasının yola düşmesini son anda engelledi
Kamyondan yola düşen sunta yığını kayarak geldi! Son anda kurtuldular
Direksiyonu yerinden çıkartıp yola devam etti
Esenyurt'ta feci motosiklet kazası! Metrelerce savruldular
Taksici aracı kadının üzerine kırdı! Dehşet anları kamerada
Tarih yazan pilotlar! Efsaneler kapılarını CNN TÜRK'e açtı
Esenyurt'ta iki grubun öldüresiye kavgası kamerada!
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Ağrı'da direğin yarısına inen Türk bayrağını fark eden çocuk, bayrağı böyle göndere çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı
NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı
Çanakkale'de Otomobildeki 100 gram kokaini narkotik köpeği 'Lina' buldu
Fransa'da polise bıçaklı saldırı
Payas'ta'yüksek ses' tartışması kanlı bitti
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin konuştu
BM, Libya açıklarında son birkaç günde 172 düzensiz göçmenin ölmüş olabileceğini bildirdi
Emine Erdoğan, İstanbul'da "Kalbe Dokunan İlmek" sergisini gezdi
TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Harbi kahramanlarının kabirlerini ziyaret etti
Ermeni Patriği'nden 1915 mesajı