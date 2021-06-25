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Görenler şaşkın! Deniz aslanlar kıyıyı istila etti...

Zorlu hava koşulları ve katil balinalardan kaçan yaklaşık 300 kadar deniz aslanı Şili'nin Biobio bölgesindeki kıyılara akın etti. Bir deniz aslanı ise televizyon kanalına röportaj veren bölge sakinine doğru hareket etmesi ilginç anlara neden oldu.

Başkent Santiago'nun 500 km güneyinde yer alan Biobio bölgesindeki kıyılara akın eden deniz aslanlarının bu göçü; katil balinalardan ve kuvvetli fırtınalardan kaçıp kıyıya kadar geldikleri şeklinde yorumlandı. Yetkililer kıyılardaki deniz aslanlarını beslememeleri yönünde uyardı. Bir gölge sakininin deniz aslanlarından kaynaklı şikayetini röportajda anlattığı sırada bir deniz aslanın üzerine doğru hareket etmesi ilginç görüntülere neden oldu. Ne olduğunu şaşıran adam bir an duraksadı. Bu ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ayrıca yasa gereği 10 yıl boyunca deniz aslanlarını yaşam alanlarından çıkarmanın yasak olduğu belirtildi.

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