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Gizli buzlanma dehşet saçtı! Dakikalarca süren zincirleme kaza...

ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kaza, ABD'nin Texas eyaletindeki Forth Worth kentindeki bir otoyolda meydana geldi. Yetkililer, kazanın gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiğini; 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken; bazı kişilerin de araçlarında mahsur kaldıkları belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazaya karışan araçların otoyolu tamamen kapattığı görüldü.

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Gizli buzlanma dehşet saçtı! Dakikalarca süren zincirleme kaza...
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