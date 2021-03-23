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Genç kadına kapkaç şoku! Aracıyla metrelerce böyle sürükledi

Şişli'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı. Çantasını bırakmayan kadın otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 11.20 sıralarında İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen bir kadının yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını alarak otomobile binmek istedi. Otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞLAR PEŞİNDEN KOŞTU
Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.

POLİS ARACINI GÖRÜNCE KAÇTILAR
Papa Ron Calli Sokak'tan Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtılar. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan S.A.T., Dolapdere Caddesi üzerinde yakalandı.


ADLİYEYE SEVK EDİLEN A.T. SERBEST BIRAKILDI
Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların S.A.T., Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan S.A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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