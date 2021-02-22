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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama böyle çarptı
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Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı

İstanbul Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Havada takla atarak yere düşen yaşlı adam yaralandı. Şoka giren sürücü ve yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin yaşlı adama çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Şişli Perihan Sokak üzerinde 9 Şubat saat 14.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Widline Erie, öğrenci yurduna eşya bıraktıktan sonra yola çıkmak istedi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, o sırada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaşlı adam yere düştü. Otomobil ise doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam çevre sakinleri tarafından kaldırıma oturtularak sağlık ekibi beklendi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaşlı adam ve şoka giren sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yurda eşyaları bırakan sürücü otomobiliyle yola çıkmak istiyor. O sırada birden hızlanan otomobil bastonuyla yürüyen yaşlı adama çarpıyor. Havada takla atan adam yere düşerken, otomobil de duvara çarparak duruyor.

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Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı
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